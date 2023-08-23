В Артеме из-за дождя снесло мост, затоплены автозаправка и подвалы домов

На кадрах заправка и подвал одного из домов в Артеме. Фото: принтскрин видео.

Ливень, который обрушился утром 23 августа на весь юг Приморья, доставил проблем всем населенным пунктам. В соцсетях Артема появились видео с последствиями рекордных дождей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подвал дома 9/1 по улице Ульяновской в Артеме полностью заполнен водой. Она даже выливается из вентиляционных окон во двор.

«Сейчас вода поднимется до первого этажа, будет сырость, грибок пойдет. Как люди будут в этом жить? Это катастрофа, первый год у нас такое», – говорит за кадром рассерженная жительница. Впрочем, артемовцы из соседнего дома по Ульяновской, 11/1, утверждают, что для них такая ситуация – не редкость.

Возле дома на Кирова, 65, вода течет не ручьем, а горной рекой, вымывая себе глубокое русло около метра глубиной. На кадрах от очевидцев можно заметить, что машина, припаркованная поблизости, почти ушла под воду.

На улице Загородной в районе мебельной фабрики Артема смыло мост, объездных дорог в этом месте нет. Об этом сообщили местные.

В воде оказался и район центрального рынка города: улица Кирова, 152, улица Вокзальная, затоплены территория автозаправки ННК возле школы № 19, полигон завода ЖБИ-3.

Уходит под воду и парковка у Международного аэропорта Владивостока, который находится в Артеме.

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