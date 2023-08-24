На Богатинском водохранилище во Владивостоке сливают воду

Общий сброс составляет 126 000 кубометров в час. Фото: принтскрин видео.

Специалисты водоканала Владивостока вечером 23 августа начали контролируемый сброс воды с Богатинского водохранилища. Это делается, чтобы не допустить переполнения водоема при прохождении следующего ливня, который, предположительно, начнется 25 августа, сообщила пресс-служба городской администрации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На плотине водохранилища открыли один донник и два щита. Это позволяет сбрасывать 126 тысяч кубометров воды в час.

Сотрудники спасательных служб провели подомовой обход частного сектора в районе Спутника и оповестили владельцев домов о сбросе воды, возможном повышении уровня реки Богатая и работе пункта временного размещения, где готовы принять людей в случае подтопления в результате сброса.

Он развернут на базе школы № 44 по адресу Успенского, 71.

Напомним, днем 23 августа по югу Приморского края прошли сильные дожди, приведшие к переполнению рек, подтоплению территорий, размыву дорог и мостов. Во Владивостоке выпало 109 миллиметров осадков.

25 августа синоптики прогнозируют приход еще одного фронтального раздела с сильными и очень сильными ливнями.

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