Улицы заливает грязевыми потоками: во Владивостоке продолжается разгул стихии

Непогода ударила по городу. Фото: принтскрин видео.

В Приморье продолжаются сильные дожди, 23 августа непогода ударила по Владивостоку и другим районам края. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. В дальневосточной столице дорожники заранее открыли решетки ливневой канализации, однако мощные потоки воды все равно подтапливают низменности. О ситуации в городе рассказали специалисты мэрии, подробнее – в материале «КП-Владивосток».

Мощные потоки воды утремились вних с косогоров. Фото: Ярослав ЮРИН

Сообщить о происшествиях, вызванных разгулом стихии, жители краевой столицы могут через через чат-бот в Telegram. В администрации города отметили, что все обращения передадут в соответствующие ведомства для оперативной отработки. При отправке важно указать адрес, описать проблему и прикрепить кадры с места ЧП. Это упростит и ускорит рассмотрение заявки.

«Принимаем сообщения о любых проблемах, связанных с нарушениями в работе городского хозяйства. К примеру, это может быть информация об упавших деревьях и ветках, подтопленных участках, возможных перебоях с подачей электричества», – отметили в Муниципальном центре управления Владивостока.

Также передать информацию можно по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333. Если речь идет о проблемах с электроэнергией, заявки принимают в едином контакт-центре ВПЭС: 209-9000.

Кстати, подразделения МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» перевели в режим повышенной готовности. Чтобы не было перебоев на сети, специалисты мониторят обстановку. Для бригад ввели график в несколько смен, так работники смогут при необходимости проводить ремонт круглосуточно.

По уточненным прогнозам синоптиков, во второй половине дня во Владивостоке продолжится сильный дождь. По данным на 14:05, на город обрушилось 80 миллиметров осадков, при месячной норме – 176. Также ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. Представители мэрии просят автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте. Тем, кто все же сел за руль, стоит проявить особую бдительность и соблюдать правила дорожного движения. Напомним, на многих участках открыты решетки ливневой канализации для спуска воды.

Как ранее писала «КП-Владивосток», подтопления наблюдаются на улице Космонавтов, Луговой, Иманской, Воропаева, в районе стадиона «Строитель». С утра сильно затопило центр, район стадиона «Динамо», сейчас ситуация нормализовалась. На месте работают сотрудники МЧС. На Архангельской с косогора хлынули грязевые потоки, грунт сошел на дорогу в районе дома №27 на Терешковой. Размыло проезд на Махалина.

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