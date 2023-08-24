Названа дата, когда очередной циклон ударит по Приморскому краю

Олег Кожемяко поручил готовиться к новому циклону. Фото: Правительство Приморского края

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, высказался о новом ударе циклона. Обильные осадки, подчеркнул глава региона, ожидаются 25 августа. В связи с этим ведется перегруппировка спасательных служб в те районы, где они необходимы в первую очередь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Уточняется, что к 25 августа в пострадавших муниципалитетах развернут пункты временного размещения. По оценкам Кожемяко, за последние сутки ливневые дожди нанесли урон десяткам приусадебных участков, размыли несколько дорог и подъездов к мостам. Напомним, во Владивостоке накануне, 23 августа, выпало более 109 миллиметров осадков, в соседнем Артеме – более 80. Подтопило Хорольский и Красноармейский округа. Губернатор заверил, что ликвидация последствий непогоды под контролем.

Хронологию удара стихии читайте в отдельном материале. Во Владивостоке пострадали учебные учреждения, в Артеме затопило парковки, заправку и подвалы многоэтажных домов.

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