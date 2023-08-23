Улица возле стадиона «Динамо» во Владивостоке снова затопило. Фото: администрация Владивостока

Сильные ливни, вызванные атмосферными фронтами, начались в Приморье вечером 22 августа и продолжили бушевать на следующий день. Они привели к затоплению территорий по всему юго-западу края, перекрытию дорог, разрушению нескольких мостов. Публикуем последние новости об ударе мощного ливня по Приморскому краю 23 августа 2023 года – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ливень затопил Владивосток 23 августа

В краевой столице сильный дождь начался около 7 утра. Ко второй половине дня в городе выпало больше 80 миллиметров осадков – почти половина месячной нормы, которая составляет 170 миллиметров.

Дорожные службы города с самого утра убрали решетки ливневой канализации, чтобы ливневые воды могли уходить быстрее. Впрочем, это не помогло полностью справится с подтоплением. Как уточнил замглавы Владивостока Дмитрий Свитайло, ливневки с потоками воды тем не менее не справились.

Быстро оказались затоплены районы стадионов «Динамо» и «Строитель», Луговой площади, улица Калинина в районе «Радиоприбора», Партизанский проспект и другие районы. В течение дня вода на этих участках несколько раз прибывала и уходила, в зависимости от интенсивности дождя. Пока что обстановка на этих участках стабилизировалась, вода ушла.

На Пограничной в районе стадиона «Динамо» вода с улиц хлынула в кафе, расположенные на цокольных этажах зданий, вошла на сам стадион. Для того чтобы быстрее освободить улицу от потопа, были задействованы пожарные машины. Владельцы кафе на Пограничной спасают имущество с помощью насосов. Ладно бы просто лил дождь: как сетуют предприниматели, основной урон наносят волны из-за проезжающих авто.

Люди ехали в затопленном автобусе во Владивостоке

Автомобилям и общественному транспорту пришлось двигаться по улицам, на многих участках превратившихся в полноценные реки. По соцсетям разлетелось видео автобуса 82-го маршрута, в котором люди едут по колено в воде.

Некоторые машины вовсе не смогли выбраться из водных ловушек. Первыми «жертвами» стали два автомобиля в районе стадиона «Строитель», затем к ним добавились машины на улице Пограничной возле «Динамо». Несколько машин оказались затоплены по самую крышу на парковке на улице Космонавтов.

И это не все. В городе начались селевые потоки. На Патрокле смесь воды и глины хлынула с расположенной выше по склону стройки во дворы домов на улицах Архангельская и Сочинская. По улице Махалина и переулку Академическому грязь с водой вымыла булыжники и щебень. Грунт добрался по склону на Светланскую и Пушкинскую.

Смывает школы и подземные переходы

На улице Воропаева вода разрушила участок подпорной стены возле лицея №41, перевернула расположенные под ней мусорные контейнеры и хлынула во двор учебного заведения. При обрушении один из отскочивших камней разбил стекло в здании лицея.

Пострадало и другое учебное заведение Владивостока – школа № 74 на Чуркина. Здесь, по словам учителей, строители сняли перед дождем крышу, ремонтом которой занимались и не успели вернуть ее обратно. В результате вода насквозь промочила школу с четвертого по первый этаж. Этой ситуацией уже заинтересовалась прокуратура, организовавшая проверку учебного заведения.

На улицах Давыдова и Русской из-под земли начали бить грязевые гейзеры.

А по ступеням подземных переходов в центре краевой столицы временами текли настоящие водопады.

К этому городу было приковано особое внимание – он сильнее всего пострадал от прошедшего ранее тайфуна «Ханун». С утра ситуация в городе казалась угрожающей. В результате оказались подтоплены несколько улиц и районов.

Утром здесь оказался затоплен тоннель под железной дорогой на улице Садовая в районе Слободы. По свидетельствам очевидцев, в нем утонул автомобиль такси. В настоящее время тоннель перекрыт сотрудниками ДПС.

В микрорайоне Трешки оказалась затоплена территория детского сада № 9 и трехэтажный жилой дом.

В районе Кирзавода ливневая вода переполнила озеро, которое вышло из берегов и подтопило дорогу в районе торгового центра «Мегастрой». Здесь затруднено движение автомобилей.

После обеда ситуация в городе, судя по сообщениям местных жителей, стабилизировалась. Местная жительница Александра рассказала «Комсомольской правде – Владивосток», что дождь в городе стал уменьшаться и сильных затоплений территорий больше не было.

В Артеме «утонула» автозаправка, жители жалуются на затопленные подвалы многоэтажек

В приморском Артеме за 12 часов выпало более 60 миллиметров осадков. В городе оказались серьезно подтоплены микрорайоны Бабушкина, Южный, СНТ-2, затоплена территория автозаправки ННК возле школы № 19, полигон завода ЖБИ-3. В воде в течение дня оказались и район центрального рынка города, Кирова, 152, улица Вокзальная.

На улице Загородной в районе мебельной фабрики смыло мост, объездных дорог в этом месте нет. Вода приближается к опасной отметке и на мосту на улице Северная.

Оказалась затоплена парковка у международного аэропорта Владивостока «Кневичи», который находится в Артеме.

Мэр Вячеслав Квон сообщил, что в городе начала работать комиссия по чрезвычайным ситуациям, более того, введен режим ЧС.

Утром 23 августа глава городского округа Олег Митрофанов сообщил об угрозе подтопления города и призвал людей приготовиться к возможной эвакуации. Однако после обеда ситуация в городе стабилизировалась – уменьшилась интенсивность осадков, снизился уровень воды коллекторе К-5, реки Кулешовка и Спасовка не вышли за уровень поймы.

Куда не проехать: 11 населенных пунктов в Приморье отрезаны от транспорта

От дорог отрезано несколько населенных пунктов края. В Хорольском округе это Хороль и Приозерное, в Красноармейском – Лимонники, Саровка, Покровка, Метеоритный, Измайлиха, Новокрещенка, в Лесозаводском – Иннокентьевка. Здесь организованы лодочные переправы для населения. В Иннокентьевке ведется восстановление разрушенного паводком моста. Информацию об этом «КП» публиковала в отдельном материале.

Куда обратиться за помощью

Сообщить о происшествиях, вызванных разгулом стихии, жители краевой столицы могут через чат-бот в Telegram. В администрации города отметили, что все обращения передадут в соответствующие ведомства для оперативной отработки. При отправке важно указать адрес, описать проблему и прикрепить кадры с места ЧП. Это упростит и ускорит рассмотрение заявки.

«Принимаем сообщения о любых проблемах, связанных с нарушениями в работе городского хозяйства. К примеру, это может быть информация об упавших деревьях и ветках, подтопленных участках, возможных перебоях с подачей электричества», – отметили в Муниципальном центре управления Владивостока.

Также передать информацию можно по телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 2222-333. Если речь идет о проблемах с электроэнергией, заявки принимают в едином контакт-центре ВПЭС: 209-9000.

Повторится ли удар дождя в Приморье: прогнозы синоптиков

Специалисты Примгидромета отметили подтопление пойм Уссури в среднем течении, Ореховка, Илистая, Комиссаровка, Малиновка, Большая Уссурка.

«В связи с прогнозируемыми дальнейшими дождями, на большинстве рек края ожидается прохождение новой волны локальных паводков. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,4-1,5 метра. При значительной интенсивности дождя, в верховьях рек и на малых водотоках, возможны резкие подъемы воды до 2 метров», – сообщили синоптики.

Пока однозначно сказать, сколько еще осадков выпадет, нельзя. Однако дожди в различных районах Приморья, включая Владивосток, продолжатся в ночь на 24 августа.

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