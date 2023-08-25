Выдохнуть не дадут: синоптики назвали даты новых рекордных ливней, которые ударят по Приморью

Последствия ливней в Шкотовском округе. Фото: Администрация Шкотовского муниципального округа

Неутешительные прогнозы дают синоптики, хотя в Приморском крае с утра 25 августа и так бушуют ливни. Не успел край оправиться от циклона, как глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о новой опасности – надвигающемся тайфуне, который может прийти с острова Хонсю, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Уже 29-30 августа погода в крае резко ухудшится из-за возможного приближения южного циклона со стороны Желтого моря. Поднимутся уровни рек до опасных значений из-за проливных дождей. При этом не исключено, что в ближайшие дни рядом с Токио зародится еще один тайфун. Он может пересечь Хонсю и выйти в Японское море в первой декаде сентября.

«Если это произойдет, то для нашего края это опасно. Будем за ним наблюдать и просчитывать его возможные шаги каждые шесть часов», – цитирует синоптика Примгидромет.

Напомним, в Приморье бушует непогода – о последствиях мы подробно писали в отдельном материале.

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