Последствия непогоды в крае 25 августа. Фото: Ярослав ЮРИН

Приморье вновь оказалось во власти антициклона. В этот раз ливни не щадят никого. Если тайфун KHANUN особо не затронул Владивосток, в этот раз поплыла даже приморская столица. Что уж говорить об Уссурийске, Артеме, находке и других городах региона. Пока наиболее интенсивные дожди прошли в южных районах края. По данным на 10 часов утра во Владивостоке выпало 65 миллиметров осадков, в пригороде около 80 миллиметров, в поселке Посьет – 50, в поселке Барабаш – 35. Синоптики уверяют, ливень продлится до самого вечера, но уже в субботу выглянет солнце. Тем временем под водой оказались машины, пострадали люди, затопило магазины и уже известно, как минимум, об одном разрушении моста. Подробнее в материале «Комсомольской правда – Владивосток».

Ливни накрыли Владивосток 25 августа: оползни, затопленные машины и дворы

Жительнице Владивостока под окна свалилось дерево из-за оползня. Инцидент произошел на Сафонова, 4. Хозяйка квартиры перепугалась не на шутку, снимая все на видео, признается – ей очень страшно.

На улице Давыдова пешехода смыло мощным потоком воды под автомобиль. Мужчина переходил дорогу, обзор ему закрывал зонт, которым он пытался укрыться от ливня. В какой-то момент приморец оступился и упал, вода подхватила человека и затащила под машину, которая в этот момент медленно продвигалась за другим авто. В скорую пострадавший не обращался, очевидцы сообщают, что мужчина жив и здоров.

Отметим, что в городе ведется огромная работа, специалисты разных служб стараются не доводить ситуацию до критического состояния. Так, например, диспетчерские службы МУПВ «ВПЭС» ведут круглосуточный мониторинг для обеспечения надежного электроснабжения. Бригады муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» ведут уборку сошедшего на Героев Тихоокеанцев грунта. Сотрудники «Зеленого Владивостока» оперативно убрали дерево с проезжей части в Лесном переулке. Это и многое другое делается, чтобы сохранить безопасность гостей и жителей приморской столицы.

Неустанно работают спасательные службы. Наряды МЧС откачивали воду в районе стадиона «Динамо» – район не в первый раз топит. Несколько автомобилей пришлось эвакуировать, их почти полностью накрыла вода. Еще три автомобиля-утопленника пришлось вывозить с района Столетия.

Из-за сильного дождя падают деревья. Фото: Администрация Владивостока

Обстановка во время ливня в Уссурийске 25 августа

На реках Уссурийского городского округа ожидается формирование локальных дождевых паводков высотой подъема уровня воды преимущественно на 0,5 - 1,5 м. В условиях повышенной водности на отдельных участках рек ожидаются выходы воды из низких берегов, подтопление прилегающих территорий ливневым, склоновым, речным стоком. Жителей низменных территорий попросили собрать необходимые вещи и быть готовыми к эвакуации.

Адресную поддержку продолжают оказывать многодетным семьям, инвалидам, семьям участников СВО, одиноко проживающим пенсионерам, чьи дома находились в зоне подтопления. В продуктовый набор входили три вида самых популярных колбасных изделий в ассортименте. Всего почти тысячу упаковок сосисок и варено-копченых колбас разных наименований предоставил крупный производитель в качестве гуманитарной помощи.

Тем временем местные жители негодуют из-за мазута, которая был разлит в районе «Семи Ветров», а теперь перебралась в сектор таунхаусов на улице Францева. Люди боятся, что вредные отходы попадут в озеро.

Что происходит в Артеме 25 августа во время ливней

В городе рухнул мост в районе Мебельной фабрики. В целом вся территория превратилась в бурную реку, нежели в улицы для пешеходов.

Вода зашла в дома к людям. Жители Пограничной поделились кадрами затопленного подвала.

Паводковая обстановка в округах Приморья 25 августа

В Хорольском муниципальном округе пострадал Благодатенский мост. Рабочие осыпают вышедшею из берегов воду грунтом, чтобы люди могли проехать по объездной дороге.

В Надеждинском районе открыт проезд для любого вида транспорта на подъезде к поселку Западный в районе водопропускных труб временного моста. Дорожники сегодня приступят к расчистке и восстановлению данного участка.

В Шкотовском муниципальном районе у деревни Речица из берегов вышел ручей. Затопило улицы Морскую и Центральную. Уровень воды в реке Шкотовка за ночной период упал на 30 сантимеров. 25 августа ручей вышел из берегов, топит южную и северную сторону поселка. Уровень воды в ручье Колягин ключ стабилизировался в берегах, однако, вновь начинает подъем, в связи с идущим дождем. Ливнестоки и отводные канавы на всей территории переполнены, отвод воды происходит медленно.

Шкотовский район. Фото: администрация Шкотовского муниципального района

В Дальнереченском районе дорожники приступили к восстановлению движения на 77 километре в селе Зимники. Работы планируется завершить к концу дня.

Работы в Дальнереченском районе. Фото: Администрация Дальнереченского района

В Кировском районе продолжается сброс воды из дамбы в реку Уссури. Это позволит избежать подтопление участков в поселке Горные ключи.

По словам синоптиков, наиболее интенсивные дожди сегодня днем пройдут на юге и западе Приморья. Ночью зона сильных осадков переместится в северные районы. Напомним, что в крае действует штормовое предупреждение. Редакция продолжит следить за погодной обстановкой в крае.

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