Российский Красный Крест помогает пострадавшим от наводнения в Приморском крае

К выдаче населению подготовлены 1 600 гуманитарных наборов. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Российский Красный Крест (РКК) – старейшая гуманитарная организация России – начал выдачу гуманитарной помощи после наводнения в Приморском крае. Пострадавшие получат свыше 2 800 продуктовых и гигиенических наборов, комплектов постельных принадлежностей, а также около 7,3 тысячи бутылок воды. Кроме того, РКК открыл общенациональный сбор пожертвований, к которому может присоединиться каждый, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Российский Красный Крест запустил на своем сайте денежный сбор на приобретение гуманитарной помощи и товаров первой необходимости для пострадавших. Сбор пожертвований организован совместно с Правительством Приморского края.

Для прозрачного расходования собранных пожертвований Российский Красный Крест создаст специальную комиссию, в которую войдут представители региональных органов власти и общественных организаций.

C 15 августа в регионе работает команда Центрального аппарата РКК. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

«C 15 августа в регионе работает команда Центрального аппарата РКК для оценки потребностей и поддержки органов власти и регионального отделения. Мы уже распределяем 2800 наборов с продуктами питания, предметами гигиены и постельными принадлежностями. Однако потребности гораздо выше. Поэтому мы приняли решение открыть централизованный сбор средств для людей, лишившихся крова из-за тайфуна в Приморском крае. И мы призываем всех неравнодушных граждан и социально ответственный бизнес присоединиться к нашей работе и помочь тем, кто в этом нуждается», – поделился председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

По его словам, все средства будут потрачены на гуманитарную помощь пострадавшим и закрытие их первоочередных потребностей.

К выдаче населению подготовлены 1 600 гуманитарных наборов, в которые вошли продукты, предметы гигиены, быта и первой необходимости. Помимо этого, Российский Красный Крест выдаст пострадавшим от наводнения около 7,3 тысячи бутылок воды. В Приморский край отправили 1 200 постельных принадлежностей: 400 подушек, столько же одеял и комплектов постельного белья.

«Мы не могли остаться в стороне и подготовили первую партию гуманитарной помощи для выдачи в зоне ЧС. Подушки, одеяла, постельное белье, одежда – этот необходимый минимум ждет пострадавших. Эта гуманитарная помощь будет доставлена в Уссурийский и в Спасский районы Приморского края. Помощь мы окажем совместно с Приморским центром социального обслуживания населения», – прокомментировала председатель Приморского регионального отделения Российского Красного Креста Надежда Ильина.

Помимо гуманитарной помощи, РКК окажет людям психосоциальную поддержку и поможет восстанавливать жилье. В частности, планируется доставить в регион тепловые пушки, предназначенные для просушки затопленных помещений. Принести гуманитарную помощь можно по адресам: Владивосток, улица Фокина, 23 а. Уссурийск, улица Ленина, 121.

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