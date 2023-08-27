Пожилая жительница Владивостока продала две квартиры и дачу из-за мошенников

Мошенники действовали по проверенной схеме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Владивостока лишилась всего имущества из-за мошенников. Пожилая женщина продала две квартиры, дачу и отдала аферистам 14,6 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Злоумышленники работали по старой схеме. Позвонили с неизвестного номера, и голос за кадром представился сотрудником банка. Доверчивую пенсионерку убедили в том, что ей обязательно нужно перевести все ее накопления на другие счета, иначе их не получится уберечь от преступников. Тогда она перечислила по подозрительным реквизитам более двух миллионов рублей.

На этом мошенники не остановились. Примерно через неделю они позвонили вновь и убедили свою жертву, что неизвестные взяли кредит под залог ее квартиры, и необходимо срочно продать собственность. Жительница Владивостока поверила и в этот раз, а когда осознала, что попала в лапы к обманщикам, лишилась всего, что зарабатывала долгим трудом.

Полицейские устанавливают личности подозреваемых. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вам позвонил неизвестный, который представился специалистом службы безопасности банка или сотрудником правоохранительных органов и сообщил о блокировке вашей карты или о попытке неизвестных похитить деньги с ваших счетов или оформить от вашего имени кредит, не выполняйте никаких операций по счетам и прервите разговор. Вас пытаются обмануть.

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