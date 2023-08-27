В Ольгинском районе Приморья ввели режим ЧС

На территории округа ввели режим ЧС. Фото: admolginsky

В Ольгинском муниципальном округе Приморья ввели режим ЧС. В несколько населенных пунктах 27 августа эвакуируют воздушным бортом 18 человек. 28 августа людям доставят гуманитарную помощь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Мы объявили режим ЧС с определенными зонами – у нас их восемь. Это отрезанные дороги, подъезды к мостам и сами мосты. Мы направили бригаду МЧС помочь с переправой жителям села Фурманово. Также людям доставят хлеб, хлебобулочные изделия и воду», – заявила врио главы Ольгинского округа Екатерина Ванникова.

Врио главы также отметила, что власти ждут любые обращения от пострадавших от наводнений людей и напомнило, что на край движется еще один тайфун 29 и 30 августа. На территории округа готовятся к непогоде. Транспортное сообщение от Владивостока до поселка Ольга восстановлено, далее ведутся работы над тем, чтобы помочь людям добраться до тех населенных пунктов, в которые пока невозможно попасть из-за размытых мостов и дорог.

В настоящее время во всех населенных пунктах есть свет. Единственный поселок, который остался без сотовой связи – Моряк-Рыболов, а также села Милоградово и Марагритово. В ближайшее время приступят к устранению проблемы.

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