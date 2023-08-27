Во Владивостоке ночью два человека выпало за борт лодки, один так и не выбрался

Трагедия произошла ночью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Владивостока опубликовал объявление о поиске пропавшего человека. В районе бухты Патрокл мужчина выпал ночью за борт с моторной лотки с товарищем, но так и не добрался до берега. Трагедия произошла ночью 26 августа, возможно, приморец не смог сориентироваться в темноте и утонул, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«У корабля «Феско» с лодки выпало два человека, один из них потерял ориентир и поплыл в другую сторону. Второй его догнал, но в темноте они потеряли лодку, плыли вместе в сторону берега. Но потом мужчина отстал и не выплыл, в лодке осталось два телефона, с утра их судно на месте не нашли», – пишет приморец.

На данный момент известно, что очевидцы обращались за помощью к местным спасателям. Источник рассказал редакции, что тело до сих пор не нашли. Информацию нашему корреспонденту подтвердили в мэрии.

«Сообщение поступило на телефон 112 в шесть часов утра. Вышли спасатели, не нашли, вернулись на базу», – добавили в пресс-службе.

«Комсомолка» также обратилась за комментарием в пресс-службу Следственного комитета, чтобы узнать подробности несчастного случая. Также источник, приближенный к ситуации рассказал, что 27 августа, примерно после обеда лодку все же нашли.

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