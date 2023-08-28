Более 200 тепловых пушек доставили в Приморье на самолете Ил-76

Оборудование отправят в пострадавшие от потопов муниципалитеты. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье по поручению главы МЧС России Александра Куренкова доставили более 260 тепловых пушек. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ведомства, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Тепловые пушки в Приморье привез самолет Ил-76 МЧС России, кроме них в край доставили другое оборудование, которое отправят в пострадавшие от паводков муниципалитеты.

Напомним, что с 25 августа в Приморье действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Обрушившийся на край тайфун нанес ущерб на 7 миллиардов рублей.

Тем временем природа совсем не хочет дать жителям и гостям края насладиться последними летними днями. По информации синоптиков Примгидромета, 29-30 августа в крае объявили штормовое предупреждение. В этот период ожидается до 80% месячной нормы осадков.

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