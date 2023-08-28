Примгидромет: в начале сентября в Приморье может прийти мощный тайфун SAOLA

Штормовое предупреждение объявлено на 29-30 августа.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Приморью, едва оправившемуся от ливней 25 августа, предрекли новые погодные аномалии. Тайфун №9, сообщили глава Примгидромета Борис Кубай, может изменить траекторию. Ориентировочно 1 сентября SAOLA, вероятно, накроет остров Тайвань, а затем пойдет в сторону Желтого моря. Подробности в материале «КП – Владивосток».
«Остановившись над ним, попытается втянуть в свою циркуляцию новый тропический вихрь, направить его к Шанхаю, далее самому заполниться над Тайванем, «реинкарнироваться» над Шанхаем в новом обличье, продолжая медленно двигаться на север Желтого моря. Этого ему может показаться мало, попытается втянуть в свою циркуляцию новый тропический вихрь № 11 HAIKUI и направить его над Корейским полуостровом к Северной Корее», – цитирует Примгидромет Бориса Викторовича.
Синоптик добавил, что при таком сценарии в Приморье ухудшится погода в первой декаде сентября. Однако прогноз может несколько раз измениться.
Напомним, 29-30 августа Приморский край точно накроют очередные ливни. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.
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