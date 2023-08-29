Во Владивостоке очевидцы делятся кадрами первых затопленных улиц

Постепенно уровень воды поднимается. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке снова дожди, с самого утра 29 августа идет ливень и улицы города постепенно наполняются водой. Местные делятся кадрами первых участков, куда лучше не соваться, если автолюбители не ходят утопить свои машины, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Постепенно уровень воды поднимается вдоль улицы Калинина. Некоторые водители разворачивают свои авто, не желая рисковать. Потому что боятся утопить транспорт. А дождь продолжает лить, а вместе с ним прибывать вода.

Синоптики обещают, что ночью 29 августа циклон выйдет на север Корейского полуострова. Проливные дожди распространятся на западные районы Приморья. На востоке осадки будут менее интенсивными. Во Владивостоке ливни усилятся, ожидается ураганный ветер.

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