В Приморье машину смыло сильнейшим потоком воды

Кадры с места аварии. Фото: ussur_mikh_kray

В Приморском крае за это лето люди уже привыкли к машинам-утопленникам. А все из-за обильных ливней и рек, которые повыходили из берегов. Там, где раньше можно было спокойно проехать, теперь получится разве что только проплыть. Хоть дорожники и прикладывают все усилия для того, чтобы восстановить подтопленные участки трасс, где-то из-за разгула стихии это пока сделать невозможно. Так, в Хорольском районе в поселке городского типа Ярославка автомобиль смыло с дороги сильным потоком воды, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Машина утонула в реке передней частью. Из-под бурного потока грустно выглядывает багажник. Очевидцы сообщают, что водитель уцелел. Место ДТП сфотографировали, на кадрах можно заметить мужчину, который выбирается на сушу по камням.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как Дайвер Роман Курбатов опубликовал видео, провалившегося под лед джипа, в котором в этот момент находилась семья из пяти человек. Водитель и все пассажиры Nissan Datsun, в том числе трое детей, погибли. По его словам, автомобиль находится на глубине 3-3,5 метров. Внимание пользователей социальной сети сразу же привлекло содержимое открытого бардачка. Внутри лежали несколько гранат и наручники.

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