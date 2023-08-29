Белорусская техника поможет устранять последствия дождей и потопов в Приморье

Ливень буквально размывает дороги Приморья. Фото: АО «Примавтодор»

Тяжелая белорусская техника компании «Амкодор» из Беларуси была закуплена для ликвидации последствий ЧС в Приморском крае. Более 30 машин, включая грейдеры и самосвалы, получит Примавтодор для работы в подтопленных районах региона, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, глава Приморья, техника призвана обеспечить в каждом районе и округе надежную систему реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации. Машины смогут вовремя проводить аварийные или спасательные работы на дорогах, за которые ответственны филиалы Примавтодора.

Среди техники 10 комбинированных машин, два тягача, четыре средних грейдера, 11 погрузчиков, три самосвала, все это направят в Пограничный, Шкотовский, Арсеньевский, Хасанский и другие районы. До наступления зимы Приморье может закупить у Беларуси еще более 80 единиц снеугоборочных машин.

Напомним, Владивосток в это время готовится к возможной эвакуации жителей из пригорода. К вечеру 29 августа ожидается ухудшение погодных условий.

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