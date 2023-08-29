Мэрия Владивостока предупредила о подготовке к эвакуации жителей пригорода

На 29-30 августа объявили штормовое предупреждение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке продолжают работу пункты временного размещения для жителей пригорода, речь идет о районах вблизи рек Богатая и Черная, на которых уже зафиксированы переливы. Если погода ухудшится, начнется эвакуация, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на замглаву администрации Владивостока Дмитрия Свитайло.

Жителям подтопленных районов рекомендуют заранее собрать ценные вещи и документы, а также взять с собой минимальный запас продуктов. ПВР находятся в районе станции Океанская: у школ №12 и 44. Помещения на момент публикации пустуют.

Напомним, владивостокцев просят без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте и соблюдать осторожность. На улицах открыты ливневые канализации, а также не парковать автомобили в местах подтоплений, традиционно это район стадиона Динамо, улицы Спортивная, Бородинская, Русская и другие.

Более того, к вечеру вероятно ухудшение погодных условий. Как заявили в Примгидромете, к ливню присоединится ураганный ветер в ночь на 29 августа. Из-за буйства стихии уже началась эвакуация жителей поселка Моряк-Рыболов, людей везут во Владивосток.

Как ранее писала «КП», ливень 29 августа – не последний для региона. В Приморье может прийти опасный тайфун SAOLA.

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