Во время ВЭФ акваторию Владивостока закроют для всех типов судов

Запреты начнут действовать с 8 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 8 по 13 сентября все типы судов, кроме спецкораблей и транспорта пассажирских линий не смогут передвигаться вблизи Владивостока. Ограничения связаны с проведением Восточного экономического форума, рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Под запрет попали все типы судов, то есть маломерные, парусные, спортивные, прогулочные и другие. Однако есть и исключения, ограничения не распространяются на суда местных пассажирских линий, следующих в бухту Новик, спасательных плавсредств и привлеченных к подготовке к форуму.

Запрет введут 8 сентября в 0:00, действовать он будет до 13 сентября 24:00. Морское движение ограничат в акватории Амурского залива, бухт Аякс и Парис, ограниченной с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, и бухты Новик, ограниченной с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Щигина.

В этот период запрещены и регаты, соревнования и другие спортивные и культурные мероприятия в акваториях. С 8 по 13 сентября также ограничат перевалку опасных грузов в городском порту.

Это не единственные ограничения, которые вводят во Владивостоке в дни ВЭФ. Под запрет также попали перевозки по воздуху, земляные работы и гидравлические испытания.

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