Пришлось продать квартиру: врач за 10,5 млн лечила от рака здоровую пациентку

В Приморье полиция ищет медика-мощенницу, которая несколько лет лечила здоровую пациентку от онкологического заболевания. За это время она выудила у родителей девушки более 10,5 миллионов рублей, семье даже пришлось продать квартиру.

Доброкачественную опухоль в горле у 18-летней девушки обнаружили в 2020 году. Родители решили получить ещё одно мнение, мама рассказала о проблеме знакомой. И та потребовала, чтобы девушка ещё раз сдала анализы. С результатами она пришла сама: убеждала, что в крови обнаружили раковые клетки, они могут активизироваться и нужно дорогое лечение.

Конечно, любящие родители испугались. Ради здоровья дочери продали квартиру, другое имущество. За лекарство нужно было выложить 10,5 миллионов рублей. Конечно, через добрую тётю-доктора, которая и проводила анализы. Вот только через несколько сеансов врач исчезла. А девушка сдала анализы, которые показали: она абсолютно здорова. Семья обратилась с заявлением в полицию, сейчас мощенницу ищут.