В Приморье разрушительные ливни разгромили заповедники

Затопило территории заповедников. Фото: принтскрин видео.

После разрушительных ливней в Приморье 29 августа пострадал национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь». Потоки воды смыли мосты, животные, спасаясь от стихии покинули опасные участки на крутых склонах. В настоящее время сотрудники дирекции заповедников заняты устранением последствий стихии, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Наибольший урон понесла территория экотропы «Кравцовские водопады». Наводнение вызвало сход ландшафта и сель, стремительный поток которого завалил местность. Неконтролируемые потоки воды и грязи полностью снесли входные ворота, повалили забор и ограждения, уничтожили лавочки и другие объекты. Одно из зданий и вовсе оттащило течением, оно врезалось в стену соседнего сооружения.

Потоки вышедших из берегов ручьев смыли сразу шесть мостов на территории оленепарка «Гамовского», который входит во владения нацпарка. Затоплен информационный центр «Земли леопарда» в селе Андреевка.

Разрушительный удар циклона затронул и объекты Центральной усадьбы в селе Барабаш. Здесь выпало более 200 миллиметров осадки за сутки. Затоплены и отрезаны от дорог оказались рабочие офисы, склады и кордоны охраны. Вышла из берегов и превысила исторический максимум уровня воды основная река старейшего заповедника Дальнего Востока – «Кедровая падь». Уничтожен подвесной мост через реку Кедровая. Повреждены гнезда некоторых птиц и рептилий, норы мелких хищников. Тем временем синоптики обещают очередную порцию дождей 30 и 31 августа.

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