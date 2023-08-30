Приморье ждут и засухи, помимо дождей: взгляд ученых на погодные аномалии на Дальнем Востоке

Непрекращающиеся ливни разрушают инфраструктуру Приморья. Фото: blog_vladivostok

На фоне потопов в Приморском крае и регионах АТР, вызванных дождями, во Владивостоке в Дальневосточном отделении Российской академии наук предложили создать единую систему мониторинга изменений климата по всей России, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ДВО РАН.

В Приморском крае циклоническая активность до 2070 года может вырасти в два раза. Более того, согласно прогнозам, в крае не исключены засухи, которые вызовут лесные пожары в ДФО. С 2000 года по 2018 год площадь выгоревших лесов в Дальневосточном Федеральном округе увеличилась в 8,3 раза.

Мероприятие в ДВО РАН было посвящено тому, как прогнозировать изменения климата по всей стране. Если регион подвержен наводнениям или засухам, то есть возможность рассчитывать ситуацию на ближайшие 10 лет, что поможет властям готовиться к ЧС заранее и принимать экономические решения. Климатические изменения, как высказались несколько специалистов, происходят по всему миру – этот процесс неизбежен. Как заявил директор Ботанического сада ДВО РАН Павел Крестов, во всем мире разрабатываются математические модели, позволяющие предсказывать метаморфозы погоды на 50-70 лет вперед.

«База должна включать, в первую очередь, максимальный объем информации о состоянии природных ресурсов и среды обитания в регионе. Помимо этого, необходимо понимание процессов, происходящих в других регионах России. Основываясь на этих факторах, ученые смогут давать прогнозы для каждой территории», – сказано в сообщении ДВО РАН.

Напомним, аномальные дожди в Приморском крае продолжаются. Подробнее в отдельном материале «КП».

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