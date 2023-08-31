Центры социального обслуживания в Приморье работают стабильно, несмотря на ЧС

Жителям оказывают гуманитарную помощь. Фото: правительство Приморья

В минтруда Приморского края сообщили о стабильной работе регионального центра социального обслуживания. Совместно с некоммерческими организациями пожилым жителям края, инвалидам и тем, кто оказался в сложных условиях, продолжают оказывать помощь, несмотря на последствия штормовых ливней, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службе правительства Приморья.

«Более того, тем приморцам, которые находились под угрозой подтопления, сотрудники отделений Приморского центра социального обслуживания заблаговременно доставили воду и продукты питания», – добавила глава социального ведомства Светлана Красицкая.

С 17 августа помощь получили уже 400 семей, оказавшихся в сложном положении из-за пришедших дождей, добавила директор Приморского социального центра Мария Кузьмина. Вклад в работу вносят и представители общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Специалисты предоставляют гуманитарную помощь, выдают санитарно-гигиенические наборы, подушки, канцелярию, одежду.

«Некоммерческая организация «Сердцем едины» предоставила продукты питания, детскую, в том числе школьную, одежду, канцелярские наборы для школьников, постельные принадлежности, благотворительный фонд «Сохрани жизнь» – бутилированную воду, газовые плитки и баллоны, постельные принадлежности, детские подгузники и кипятильники», – сказано в сообщении.

Напомним, режим ЧС федерального характера введен Приморском крае с 25 августа. Очередной сильный удар ливней произошел 29 и 30 августа, при этом синоптики прогнозируют приход других циклонов.

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