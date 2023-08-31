Синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в ближайшие выходные в Приморье

Уйдут дожди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улучшение погоды на выходных прогнозируют синоптики в Приморье. Гребень тихоокеанского антициклона обеспечит тепло, осадков в ближайшее время не предвидится, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

«Смена сезонов принесет и изменение погодных условий в Приморском крае. Закончится дождливый август, в первые сентябрьские выходные погода наладится», – рассказали синоптики.

Уже в субботу воздух прогреется до +23…+29°C. А в воскресенье в континентальных районах столбики термометров покажут еще на 1-4 градуса выше.

Владивосток тоже не останется в стороне, существенных осадков не предвидится. Только в утренние часы не исключены туман, морось. Минимальная температура +17…+20 °C. Днем прояснит и потеплеет до +24…+28 °C.

Сегодня, 31 августа, в Приморье погоду определяют атмосферные фронты. Дождь, местами сильный. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20…+25°C.

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