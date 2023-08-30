Непогода превратила микрорайон во Владивостоке в грязевое «царство»

Кадрами затопленных дворов жители поделились в социальных сетях. Фото: @svodka25.
Ливень во Владивостоке уже закончился, однако местные до сих справляются с последствиями непогоды. Так, жители микрорайона Снеговая Падь опубликовали в социальных сетях видео того, что происходит в их дворах. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Пока многие дворы приморской столицы погружаются в воду, Снеговая Падь тонет в грязи. Из-за мокрой почвы люди не могут спокойно выйти на улицу, а некоторым и вовсе приходится искать свои автомобили, которые унесло огромными и сильными потоками.
Напомним, что Снеговая Падь – не единственный пострадавший во Владивостоке район. Дороги затопило и во Второй Речке, а на объездной Седанка – Патрокл и вовсе сошел грунт.
Другим городам, а вместе с ним и селам в крае тоже сильно досталось. В селе Барабаш из-за потопов эвакуировали 50 человек. Здесь уровень воды в реках превысил исторические отметки.
На многих краевых дорогах отсутствует транспортное сообщение из-за разрушенных мостов.
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