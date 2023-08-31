Еще в шести южных районах Приморья введен режим ЧС

Дороги провалились в Хасанском районе, улицы затоплены. Фото: соцсети

Границы режима чрезвычайной ситуации регионального характера решено расширить еще на шесть муниципалитетов юга Приморья. Согласно данным краевого правительства, речь об Артеме, Владивостоке, а также Ольгинском, Лазовском, Шкотовском и Партизанском муниципальных округах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Соответствующее постановление подписано губернатором края Олегом Кожемяко. Как уточнили специалисты, решение принято исходя из комплекса неблагоприятного воздействия обильных осадков на инфраструктуру. Отмечается, что в ближайшее время список пополнит Хасанский округ. Муниципалитету досталось сильнее других: в Андреевке и Барабаше ведется эвакуация из-за снесенных мостов, затопленных баз отдыха и отсутствия транспортной доступности.

Ранее режим ЧС был введен в Лесозаводском, Уссурийском ГО, в Хорольском, Черниговском, Анучинском округах и других муниципалитетах. При этом в Приморье продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Это поможет оперативно привлекать силы спасателей деньги на компенсации ущерба, нанесенного тайфунами.

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