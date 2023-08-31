Эвакуация людей и восстановление проезда: что происходит в Хасанском округе

Приморье постепенно приходит в себя после наводнений. Фото: администрация Хасанского округа

В администрации Хасанского округа озвучили оперативную обстановку на утро 31 августа. Идет восстановление дорог, электричества, эвакуируют людей из отрезанных либо затопленных поселений, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В Славянке возникли перебои с водоснабжением. На водонасосной станции нет электричества из-за повреждения опор электропередач. Аварийно-восстановительные работы начнутся как только электрики смогут добраться до поврежденных опор.

По словам энергетиков, в течение дня электроснабжение на ВНС «Ромашка» восстановят и вода будет подаваться в полном объеме. 31 августа во второй половине дня организуют подвоз воды жителям Славянки. Решается вопрос о подключении дизельгенератора в поселке Рыбак.

Ночью восстановили проезд для всех видов транспорта на 125 километре автодороги Раздольное-Хасан, на 126 километре работы продолжаются. В планах вернуть проезд в южную часть Хасанского округа к обеду.

По-прежнему нет транспортного сообщения с деревней Гвоздево и поселком Приморским. Проезд в Безверхово возможен только для большегрузных машин. Также продолжается подвоз воды жителям Зарубино из Краскино силами Примавтодора.

Электроснабжение в Барабаше, Занадворовке и Филипповке восстановлено почти полностью. 31 августа специалисты ДРСК работают в Андреевке и Рыбаке. В течение дня планируют подключить большую часть Андреевки.

В Барабаш для устранения последствий стихии направили дополнительные силы и средства МЧС России, авиалесоохраны в количестве 36 человек. Доставлена гуманитарная помощь жителям поселка из Владивостока. В ПВР по прежнему остаются 50 человек. В Барабаше, Занадворовке, Филипповке, Овчинниково работают четыре комиссии по обследованию подтопленных домовладений. Сегодня начнутся работы по расчистке территорий.

В Андреевке началась эвакуация людей в Зарубино. В текущий момент эвакуируют более 500 человек. В обед прибудут корабли ТОФ, которые их доставят во Владивосток. Эвакуационные рейсы будут курсировать в течение трех дней.

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