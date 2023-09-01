В Приморье затопило 30-летний завод, вода уничтожила всю технику и оборудование

Кадры из затопленного здания. Фото: принтскрин видео.

Жители села Барабаш Хасанского округа поделились кадрами последствий наводнения – под воду ушел населенный пункт, а с ним и важные объекты инфраструктуры. На кадрах, по словам очевидцев, затонул лососевый рыборазводный завод, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Заводу тридцать лет, там работают 50 человек. Уничтожено всё: от документов и компьютеров до техники и оборудования», – пишут местные.

Редакция попыталась связаться с предприятием, но телефоны недоступны. Не удивительно, вряд ли кто-то ждет звонка в офисе, где вода поднялась выше щиколотки. Кто-то, у кого есть доступ к зданию завода, показал плавающие кабинеты, растения и мебель в здании. Сколько времени займет восстановление – неизвестно. Из окна затопленного предприятия виднеется село, ушедшее под воду, река поглотила дома почти наполовину.

Тем временем прокуратура Хасанского района продолжает надзорное сопровождение ликвидации последствий осадков на территории муниципального округа. Рабочие снова примутся за восстановление участка дороги Раздольное – Хасан. Из-за непогоды земля вновь осыпалась.

Участок дороги Раздольное – Хасан. Фото: IRECOMMEND_VDK

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