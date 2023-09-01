Коллектив театра молодежи во Владивостоке задумал грандиозное уличное шествие

Ранее театр удивил владивостокцев фестивалем «Погружение». Фото: минкульт Приморья

В сентябре в здании Приморского театра молодежи продолжится ремонт, однако коллектив не растерял духа. Театр сообщил об уникальном мероприятии, которое проведут 9 сентября – во время Восточного экономического форума.

– При поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края и министерства культуры РФ особую акцию — «Театральный променад» — «Театральный променад», — рассказали в театре молодежи. — Сбор в 20.30 у здания театра на Светланской, 15а», – рассказали организаторы.

Речь идет о грандиозном уличном шествии, спектакле и файер-шоу. Часть программы развернут в амфитеатре на набережной Спортивной гавани: там пройдет концерт концерт-спектакль «Нам есть, что сказать! Мы хотим танцевать!».

На протяжении лета постановки вели в здании ДК Профсоюзов на Авангарде. В театре – капитальный ремонт. Здание, в котором располагается театр, является памятником культурного наследия регионального значения. При проведении работ эта особенность учитывалась, подбирались соответствующие материалы, чтобы максимально сохранить исторические элементы и декор. На объекте в круглосуточном режиме трудятся около 40 профессиональных строителей.

За это время произошло немало интересного. Например, было обнаружено историческое послание.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.