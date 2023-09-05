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НовостиВладивосток4 сентября 2023 23:54

Выдали себя излишним волнением: в Приморье в руки полицейских попала группа нелегальных мигрантов

Группу нелегальных мигрантов из Артема выдворят за пределы России
Екатерина МАКСИМОВА
Компанию иностранцев остановили за нарушение правил дорожного движения.

Компанию иностранцев остановили за нарушение правил дорожного движения.

Фото: принтскрин видео.

Трех жителей Узбекистана, находившихся в Артеме без документов, разрешающих пребывание в России, выдворят из страны. Компанию иностранцев остановили за нарушение правил дорожного движения. С документами на машину все было в порядке, а вот предъявить официальные бумаги, разрешающие пребывание на территории РФ нарушители не смогли, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Пассажиры транспортного средства, увидев стражей порядка, заметно занервничали. На просьбу предъявить документы, они ответили, что потеряли их. Правонарушителей доставили в отдел полиции для разбирательства», – рассказали в пресс-службе МВД Приморья.

На всех троих иностранцев составили административные протоколы за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. Двум мужчинам 38 и 43 лет назначили административный штраф в размере двух тысяч рублей, также полицейские проследят за тем, чтобы они покинули пределы РФ.

«В отношении 22-летнего гражданина Узбекистана назначено административное наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей с назначением дополнительного наказания в виде выдворения в форме принудительного перемещения за пределы Российской Федерации», – добавили в ведомстве.

Пока мужчину не выдворят из страны, он будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Приморскому краю.

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