Выдали себя излишним волнением: в Приморье в руки полицейских попала группа нелегальных мигрантов

Компанию иностранцев остановили за нарушение правил дорожного движения. Фото: принтскрин видео.

Трех жителей Узбекистана, находившихся в Артеме без документов, разрешающих пребывание в России, выдворят из страны. Компанию иностранцев остановили за нарушение правил дорожного движения. С документами на машину все было в порядке, а вот предъявить официальные бумаги, разрешающие пребывание на территории РФ нарушители не смогли, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Пассажиры транспортного средства, увидев стражей порядка, заметно занервничали. На просьбу предъявить документы, они ответили, что потеряли их. Правонарушителей доставили в отдел полиции для разбирательства», – рассказали в пресс-службе МВД Приморья.

На всех троих иностранцев составили административные протоколы за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране. Двум мужчинам 38 и 43 лет назначили административный штраф в размере двух тысяч рублей, также полицейские проследят за тем, чтобы они покинули пределы РФ.

«В отношении 22-летнего гражданина Узбекистана назначено административное наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей с назначением дополнительного наказания в виде выдворения в форме принудительного перемещения за пределы Российской Федерации», – добавили в ведомстве.

Пока мужчину не выдворят из страны, он будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Приморскому краю.

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