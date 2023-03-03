В Приморье мигранта, который убил отца и связал дочь, заключили под стражу

Мужчина обвиняется в убийстве. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Приморье обвиняемому в жестоком убийстве вынесли решение о заключении под стражу. Прокуратура Артема поддержала ходатайство следователя, поэтому мигрант, убивший мужчину и связавший его дочь, просидит в СИЗО до того, как суд вынесет ему приговор. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Около 10:30 утра 3 марта представитель прокуратуры Артема поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему мигранту, а уже около 11 часов утра сотрудники правопорядка вынесли окончательное решение. Суд заключил обвиняемого под стражу сроком на 1 месяц 26 суток.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что 28 февраля 2023 года обвиняемый пришел в квартиру на улице Фрунзе, где затеял ссору с доктором из-за личной неприязни. После этого иностранец нанес 10 ударов ножом 59-летнему мужчине и спрятал его тело за диван. Злоумышленник хотел скрыться, но его планам помешала дочь жертвы, поэтому нарушитель связал ее простынями и сбежал с места преступления.

ПО ТЕМЕ

Труп прятал за диван: следком показал видео с места, где мужчина убил отца на глазах у дочери

В Артеме допросили мужчину, убившего отца на глазах у дочери (подробнее)

Вернулась домой, муж мертв, дочь связана простынями: в Приморье завершилась погоня за жестоким убийцей

В Артеме задержали объявленного в розыск мужчину, обвиняемого в убийстве отца на глазах у дочери (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.