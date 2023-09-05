Во Владивостоке упавший груженный самосвал стал причиной дорожного затора

Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях. Фото: patroklinfo.

Во Владивостоке во время ремонтных работ от Тихой в сторону Патрокла произошло ЧП, кадрами которого поделились очевидцы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали жители, на дороге Борисенко – Басаргина во время выгрузки скального грунта опрокинулся грузовик. Скорой помощи рядом со спецтехникой не видно, очевидцы отмечают, что из-за ЧП на участке трассы образовалась пробка, что подтверждают онлайн-карты.

В пресс-службе администрации города рассказали, что на участке от съезда на Феодосийскую до перекрестка с Новороссийской дорожники планируют уложить два слоя нового асфальта, а также оборудовать пешеходную зону.

На участке планируют уложить два слоя нового асфальта. Фото: patroklinfo.

Напомним, что дорожные работы – не единственные, которые проводят на Патрокле. В две смены строители продолжают возводить школу, закончить должны к концу этого года по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко.

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