Этой осенью жители и гости Владивостока узнают, как звучит тишина

Ольга отучилась на архитектора, поэтому очень внимательна к линии и черно-белым техникам. Фото: kultura_vlc

Говорят, что у тишины тоже есть свое особое звучание, на эту тему в своих работах размышляла один из известных графиков Владивостока Ольга Игнатенко. С 28 августа до 18 сентября гости и жители приморской столицы могут ознакомиться с картинами художницы на ее персональной выставке «Звуки тишины» в залах Приморского отделения Союза художников России, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ольга отучилась на архитектора, поэтому очень внимательна к линии и черно-белым техникам. Она использует в своих работах тушь, старательно изображая состояние водной поверхности, вибрации воздуха и очертания камней на побережье.

Художница своей техникой доказывает, что рисунок может быть самостоятельным, оконченным и самоценным произведением искусства.

«Получив опыт пленэра в студии Дворца культуры железнодорожников с руководителем студии Виктором Серовым, Ольга постепенно вышла на самостоятельный путь. В результате выделились самостоятельные темы, воплотившиеся в сериях графических листов: морские зарисовки, город, пленэрные впечатления. Варьируя один и тот же мотив, Ольга находит точное сочетание штрихов и пятен, а ее произведение можно сравнить с легким ноктюрном, в котором есть звучные аккорды и тихие ноты», – рассказали в сообществе Управления культуры администрации Владивостока.

Основной массив выставки составили листы в черно-белой технике 2021-2023 годов. Это цельный материал, который художница решила дополнить несколькими листами цветной акварели. Созерцательное состояние, возникающее от этих листов, объясняет название выставки – звуки тишины.

Стоимость билетов: 100 рублей, льготные категории граждан – бесплатно.

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