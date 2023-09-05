40 лет живу и такое впервые: Дальнереченск все еще плавает после летних дождей

В городе сохраняется сложная ситуация с подтоплениями дорог и домов Фото: принтскрин видео.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично прибыл в Дальнереченск – один из городов региона, который сильно пострадал из-за нескончаемых дождей. На некоторых улицах все еще воды по колено. Местные не знают, как им быть. По их словам, такого потопа они не видели ни разу за всю свою жизнь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Я 40 лет здесь живу, никогда так не топило. Да, вода могла подняться, но чтобы всю улицу размыло – это что-то новое», – поделился мужчина, проживающий в Первомайском районе города.

Глава края выслушал людей и сделал вывод, что помощь населению и расстановка сил и средств не организованы должным образом. Поэтому к вечеру 5 сентября краевое министерство ГОЧС доставит в Дальнереченск гуманитарную помощь и пять мощных передвижных насосных станций.

«Мы договорились с компанией Транснефть о предоставлении их насосов и топлива для ликвидации удара стихии. По чиновникам, не организовавших работу должным образом, рекомендовал главе города принять кадровые решения», – добавил Олег Николаевич.

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