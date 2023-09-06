В Приморье скорректировали краевой бюджет для ликвидации последствий от ливней

Заседание ЗС ПК прошло 6 сентября. Фото: Законодательное Собрание Приморского края

На внеочередном заседании Законодательного Собрания депутаты скорректировали закон «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Сделали это для того, чтобы помочь краю справиться с последствиями прошедшего в августе тайфуна KHANUN. Об этом рассказали в пресс-службе ЗС ПК. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Основные изменения – это увеличение финансирования мероприятий по устранению последствий крупномасштабного наводнения и помощь пострадавшим от тайфуна. Сейчас важно учесть все потери, которые понесли жители нашего края, и приложить максимум усилий, чтобы в короткие сроки обеспечить выплату положенных им компенсаций на предметы первой необходимости и за утраченное имущество», – поделился председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Галуст Ахоян также добавил, что резервный фонд правительства края по ликвидации ЧС пополнили на 2 миллиарда рублей, еще 1,5 миллиарда рублей выделили муниципалитетам для сбалансированности местных бюджетов.

В резервный фонд для помощи отдельным категориям жителей в связи с проведением СВО регионального правительства добавили 500 миллионов рублей.

Увеличились расходы по адресной инвестиционной программе на развитие здравоохранения из-за подорожания строительства семи поликлиник в селах Приморья.

Примавтодору для покупки необходимой техники выделили 600 миллионов рублей и на создание филиалов в каждом муниципалитете. 240 миллионов пойдет на ремонт и содержание дорог.

Всего общий расход краевого бюджета на этот год увеличился почти на 3 миллиарда рублей, на такую же сумму выросли и доходы.

Напомним, что сумма ущерба, который природа нанесла Приморью, предварительно составила 10 миллиардов рублей.

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