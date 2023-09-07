Бактериями стафилококка загрязнены акватории популярных пляжей в Приморье

Эксперты проверяли моря и реки. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Специалисты приморской межобластной ветеринарной лаборатории отобрали пробы воды популярных краевых пляжей, а также рек, бассейнов. Результаты оказались неутешительными. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эксперты брали пробы в бухтах Находка, Емар, Три поросенка, Лазурная, Новицкого, в поселке Анна, в районе мыса Энгельма, акватории Владивостока, турбазах «Триозерье», КОЦ «Шепалово». Отбирали также воду из рек Озерная Падь и Чистоводная, плавательных бассейнов, централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

Результаты исследований показали, что 84 пробы из 421 не соответствуют нормам. В морской воде обнаружили энтерококки, стафилококки, общие колиформные бактерии, а в питьевой – марганец, железо, ионы аммония, перманганатную окисляемость, энтерококки.

Напомним, что в Приморье после обрушившихся ливней проводится добровольная вакцинация детей и взрослых от брюшного тифа и гепатита А. Заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Хмырова рассказала, чем опасны эти заболевания.

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