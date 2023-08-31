Поражает печень, сосуды, желтеют глаза: почему в Приморье началась массовая вакцинация от болезней после наводнений

В крае добровольно вакцинируют взрослых и детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Август в Приморье выдался дождливым, с самого начала месяца ливни не покидают край, затапливая все больше городов и сел. Из-за частых наводнений региональное министерство здравоохранения организовало добровольную иммунизацию детей и взрослых от брюшного гепатита А и тифа. О том, как передаются эти заболевания, почему в период паводков важно делать прививку, корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказала заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Хмырова. Подробности – в материале.

«Вакцинопрофилактика – это эффективная мера, которая проводится для предупреждения, распространения инфекционных заболеваний. В нашем крае сейчас как раз неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за обрушившихся на нас дождей, поэтому мы предлагаем жителям подтопленных городов и сел сделать прививку, чтобы обезопасить себя от брюшного тифа и гепатита А».

Об опасностях тифа и гепатита А рассказала Ольга Хмырова. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Как поделилась Ольга Хмырова, у гепатита А острое начало, а симптоматика схожа с кишечной инфекцией: повышение температуры тела, общее недомогание, слабость, потеря аппетита, диарея, тошнота, боль и дискомфорт, однако отличия все-таки есть:

«Цвет мочи становится более темным, желтеют склеры и кожа. Вирусный гепатит А передается от человека к человеку фекально-оральным путем. Это означает что больной выделяет вирусы, которые при недостаточном соблюдении гигиены могут попасть в организм здорового жителя».

Специалист отметила, что заболевание также связано с некачественными продуктами питания и водоснабжением, плохими санитарными условиями.

«В связи с такими условиями в период подтопления нашего края, так и получается, что в чистую воду попадет мусор из выгребных ям, все это попадает в систему централизованного водоснабжения в поселках и городах».

Серьезную опасность представляет и брюшной тиф – инфекционное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт, печень, селезенку, кровеносные сосуды, и протекает он с выраженными, сильными симптомами: головной болью, слабостью, потливостью, потерей аппетита и веса, нарушением сна, вздутием живота и сыпью.

«Брюшной тиф вызывает бактерия рода сальмонелла. Возбудитель может сохраняться в почве и воде от 1 до 5 месяцев. Погибает при нагревании и от действий обычных дезинфицирующих средств».

По словам Ольги, единственный источник распространения инфекции – это больной человек. Палочки брюшного тифа переносятся непосредственного грязными руками, мухами, сточными водами и инфицированными пищевыми продуктами.

«Именно для профилактики этих заболеваний в крае проводятся массовые вакцинации. Я настоятельно рекомендую жителям, которые пострадали от потопов, получить вакцинацию в медицинских учреждениях, и защитить себя и своих близких».

Специалист добавила, что вакцинировать от брюшного тифа и гепатита А можно в один день, но делать прививку необходимо в разные участки тела и менять шприцы. Исключением для профилактики гепатита служит БЦЖ – вакцина против туберкулеза.

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