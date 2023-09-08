Автобусные войны: водители общественного транспорта из-за разборок перекрыли две полосы

Инцидент сняли на видео. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке очередная история с общественным транспортом взбудоражила общественность. В этот раз в центре внимания оказался водитель маршрута №7. По словам очевидцев, он опоздал, поэтому люди уже успели сесть в другой автобус. Но мужчина не растерялся. Перекрыл две полосы и стал требовать, чтобы люди пересели к нему, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Он перегородил дорогу, чтобы забрать пассажиров из другого автобуса, создавая при этом аварийную ситуацию, ведь рулевой пересек двойную сплошную. Все это он сделал, чтобы ругаться и стребовать пересадки людей в его транспорт», – поделились очевидцы.

Всех, кто торопился по делам этим утром, ситуация возмутила. Из принципа никто не вставал со своих мест, а зачинщика конфликта попросили оставить всех в покое. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, мужчина хотел уехать, но в какой-то момент передумал и вновь начал ставить свои условия. На этом запись обрывается. Вряд ли у него что-то получилось, как говорится, семеро одного не ждут.

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