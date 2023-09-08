В Дальнегорске металлические футбольные ворота упали на мальчика

Мальчика госпитализировали. Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дальнегорске завели уголовное дело из-за ЧП, случившегося на территории школы. Восьмилетний мальчик оказался травмирован из-за металлических футбольных ворот – они рухнули на ребенка.

Все произошло на спортивной площадки на территории школы на улице Химиков. Вместе с друзьями пострадавший играл в футбол, но, как выяснилось, ворота не были закреплены должным образом.

Мальчика немедленно госпитализировали в городскую больницу. Он получил травму в виде ушиба головы.

«Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следственное управление обращает внимание родителей, должностных лиц, сотрудников органов системы профилактики, образовательных учреждений, управляющих компаний и других ответственных лиц на необходимость неукоснительного выполнения обязанностей по обеспечению безопасности детей при их нахождении на детских площадках», – сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Конкретный фигурант не уточняется, вероятно, если вину докажут, отвечать будет руководство школы.

Дело по аналогичной статье недавно завели из-за сообщений в СМИ о проживании людей в авайрином доме.

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