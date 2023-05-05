Аварийный дом стал причиной уголовного дела в Приморье

Жильцы аварийного дома не раз обращались в УК. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском крае заведено уголовное дело по сообщению в СМИ о проживании людей в аварийном жилье. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация о том, что люди проживают в здании неудовлетворительного состояния, впервые появилась 3 мая. Известно, что аварийный дом стоит по улице Пирогова в селе Раздольное, Надеждинский район. Из повреждений – кровля с вмятинами и трещинами, а также разорванные защитные и гидроизоляционные покрытия.

Одна из жительниц аварийного дома беседует со специалистом СК. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Приморью.

Руководитель приморского следкома принял решение провести проверку по факту появления информации в СМИ, чтобы выяснить все обстоятельства и найти виновных – тех, кто нарушил права жильцов дома. На месте работают специалисты, проведен осмотр квартир, опрошены жители.

По результатам проверки заведено уголовно дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как оказалось, несчастные жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию и сообщали о дефектах, но дом все равно никто не ремонтировал.

– В рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы. Кроме того, по поручению Председателя СК России, по информации о проживании граждан в небезопасных условиях представлен доклад.

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