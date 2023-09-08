В правительстве Приморья назвали страны, участвующие в ВЭФ

Список озвучила председатель правительства Приморья Вера Щербина. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Стало известно, гости из каких стран прилетят во Владивосток на VIII Восточный экономический форум. Список озвучила первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина, рассказали в пресс-службе правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделилась Вера Щербина, на ВЭФ в этом году ждут делегацию из Лаоса на уровне вице-президента страны – Пани Ятхоту.

Делегацию КНР в составе представителей провинций Хэйлунцзян и Ляонин возглавит вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Из Республики Союз Мьянма прибудет делегация на уровне заместителя премьер-министра и министра транспорта и коммуникаций, генерала Мья Тун У, а группу Республики Беларусь возглавит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Прибудет также делегация из Индии, Казахстана, Филиппин и Сингапура на уровне Чрезвычайных и Полномочных Послов.

«Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут Белоруссия, Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи – как на уровне Губернатора, так и на моем уровне», – добавила Вера Щербина.

Напомним, что Восточный экономический форум во Владивостоке пройдет с 10 по 13 сентября. В честь ВЭФ для жителей и гостей приморской столицы организуют культурный фестиваль, а музеи подготовят интересные выставки.

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