В Приморье после нового закона началась «охота» на таксистов

Рейд прошел возле аэропорта. Фото: УМВД России по Приморскому краю

С 1 сентября 2023 года в России вступил в силу новый закон, призванный повысить безопасность поездок на такси для пассажиров и усложняющий правила для водителей. Приморская полиция проверила, соблюдают ли водители правила. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД, сотрудники ГИБДД и управления по вопросам миграции организовали рейд вблизи аэропорта. В итоге трех таксистов привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации). На двух других водителей составили административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию). Теперь пятерым нарушителям грозит административный штраф от двух до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы страны.

Пять водителей привлекли к административной ответственности за вождение автомобилем без российских водительских прав.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, какой схемой пользуются таксисты, которые не хотят брать сложный заказ.

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