Машины раскидало: из-за массовой аварии в Приморье двух человек увезли с переломами

Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Минувшим вечером в Уссурийске произошла серьезная массовая авария. В ДТП пострадали несколько машин, а двух человек с травмами увезли на скорой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам очевидцев, на улице Лермонтова, 41, водитель Toyota Corolla на перекрестке выехал на запрещающий знак и в итоге врезался в автомобиль Nissan Note, который ехал навстречу.

Nissan не остановился и влетел в Toyota Caldina. Последняя машина столкнулась с Toyota Prius Alpha, а она в свою очередь – с Honda Fit Shuttle.

В массовой аварии пострадали два человека, с переломами их пришлось госпитализировать.

Напомним, что другое серьезное ДТП произошло во Владивостоке. Водителю Toyota Corolla Runx стало плохо, в итоге он врезался в пассажирский автобус и Lexus. Когда очевидцы открыли дверь автомобиля, мужчина уже не подавал признаков жизни.

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