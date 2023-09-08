Губернатор Приморья наградил краевыми знаками отличия бойцов отряда «Тигр»

Бойцы вернулись с передовой. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В Приморье наградили бойцов добровольческого отряда «Тигр», вернувшихся с передовой. В торжественном мероприятии принял участие губернатор края Олег Кожемяко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Я рад видеть вас в Приморье. Вы теперь дома, с родными – с теми, за кого сражались на передовой! Никто из вас не оставил своих позиций, своих товарищей. Мы гордимся вами!»

Во время своей речи Олег Кожемяко добавил, что в крае всеми возможными способами помогают бойцам, а также их семьям решить бытовые и социальные вопросы с помощью мер поддержки. Также власти и неравнодушные жители продолжают отправлять спецоборудование и снаряжение.

В Приморье поддерживают не только участников СВО, но и их семьи. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

«Сегодня наша страна переживает непростые времена, но мы справимся, как и всегда. Мы сильны и едины. Победа будет за нами!»

В пресс-службе правительства Приморья добавили, что, по оценке Минобороны РФ отряд «Тигр» признали самым эффективным добровольческим подразделением в России.

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