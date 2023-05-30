Мы будем помогать и ждать дома с победой: Губернатор Приморья открыл центр поддержки участников СВО

Своих не бросаем. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Буквально в апреле президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники отечества», прошло меньше двух месяцев, как в Приморье открыли центр поддержки для участников СВО и их семей. Бойцы, ветераны специальной военной операции, а также их родные теперь могут получить всестороннюю помощь от психолога до оформления документов. И все это в одном месте.

В фонде работают настоящие профессионалы. Среди них и те, кто не понаслышке знает, каково это ждать дорогого человека, пока он борется за мирное небо над головой. Есть и те, кто понимает, каково терять близких. Эти люди готовы приложить все усилия, чтобы помочь семьям, которые нуждаются в поддержке.

Все вопросы можно решить в одном месте. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Центр начнет прием ветеранов с 1 июня. Подобраны координаторы. Они прошли обучение. Основная задача – оказание помощи бойцам, вернувшимся со Специальной военной операции, а также их близким, – отметил заместитель председателя правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В приоритеты организации входит консультация в оформлении различных документов. Все это решается на месте в одном «окне». Теперь даже самый сложный вопрос помогут разобрать в учреждении.

Максим Ананьев. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Довольно часто, когда ты находишься на передовой, ты думаешь только о защите Родины. Тебе не до бумажек и карточек. Не работают банки, нельзя сделать простые базовые вещи, к которым ты привык, вроде перевода денежных средств. Когда ты возвращаешься домой, приходится тратить большое количество времени, чтобы разобраться с документами, работой и так далее. А теперь открылся этот центр. Можно прийти сюда с любым вопросом, тут помогут. Государство очень чутко подошло к созданию центра. С нами – бойцами консультировались. Здесь и сейчас свершается очень большое и важное событие не только для участников СВО, а также для их семей, – рассказал ветеран специальной военной операции Максим Ананьев.

Губернатор оценил библиотеку. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В стенах учреждения можно посетить комнату психологической разгрузки, где работают лучшие специалисты, пройти медико-социальную экспертизу, записаться в отделение общественных проектов, побывать в библиотеке, где собрана не только классика, но и книги приморских писателей, а также здесь помогут трудоустроиться.

– Карьерные консультанты окажут помощь в поиске работы, если человек по той или иной причине готов и хочет сменить профессию. Мы направляем человека на профобучение или переобучение. Есть несколько вариантов: профориентационные услуги, социальная адаптация и конечно же психологическая поддержка, – объяснила специалист Ольга Григорьева.

В центре во Владивостоке работают 35 социальных координаторов – сильная команда специально обученных людей. А всего в Приморье во всех муниципалитетах края помощь будут оказывать 150 координаторов.

Игровая. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Кстати, в центре есть и игровая комната для детей. Малыши находятся под присмотром сотрудников филиала, чтобы взрослые могли спокойно решать задачи. Важно, что помощь оказывается адресно, каждый человек получит индивидуальный подход. Губернатор лично держит на контроле всю работу, которая ведется в этом отношении.

– Мы должны сделать все, чтобы люди, приходя сюда, чувствовали себя окруженными заботой, получали все те льготы, блага, которые государство может предоставить нашим героям и их близким. Здесь, в тылу, мы сделаем все, чтобы семьи участников СВО не остались без внимания. Мы каждый месяц отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам в зону спецоперации. Будем работать здесь так, чтобы нам не было стыдно перед своими земляками, и мы ждем их домой с победой, – заявил губернатор Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Фонд работает в тесной связке с региональными властями и органами местного самоуправления, Комитетом семей воинов Отечества, волонтерами, Общероссийским народным фондом и социальными некоммерческими организациями. Один из участников СВО рассказал, как ему уже успели помочь власти Приморья еще до официального открытия центра.

– Я обратился в соцзащиту за помощью, но она была нужна не мне, а супруге. Жена заболела раком, я узнал об этом, только когда вернулся. Нам помогли, провели успешную операцию, я счастлив, – поделился Константин Т.

Приморский край стал одним из первых регионов, которые в 2022 году начали вводить дополнительные региональные меры поддержки участников СВО и их семей. Это материальная помощь, ежегодные выплаты, компенсация расходов на ЖКХ, проезд, бесплатное питание в школах и другие.

– Я хочу сказать, что таких центров не было ни после Великой Отечественной войны, ни после Афганской и Чеченской войн. Конечно, судьба ветеранов боевых действий, участников, их семей всегда волновала общество. Президент принял верное решение по созданию центра поддержки. Здесь помогут в любом вопросе, позаботились и о питании, также есть кафе. Все это значительный шаг вперед и для тех, кто вернулся на реабилитацию. Это работа тыла для фронта, тут трудятся неравнодушные люди, но не только в центре, а по всему краю. Теперь есть место, в которое могут прийти наши герои и их близкие, и к ним здесь отнесутся, как к родным людям, – подытожил губернатор.

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