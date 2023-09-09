Из-за невнимательности автомобилиста во Владивостоке пострадал мотоциклист

ДТП случилось в районе моста на Баляева. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке в аварии в районе моста на Баляева пострадал мотоциклист. Водитель ехал по главной дороге, но не успел среагировать на неожиданно появившийся перед ним автомобиль. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали очевидцы. Мотоциклист ехал со стороны Нейбута в сторону улицы Котельникова. В этот момент автомобиль Toyota Prius двигался в направлении Зеленого угла, но сразу мостом машина повернула налево через двойную сплошную.

Автомобилист не заметил мотоцикл, из-за чего последний врезался в гибрид. Из-за столкновения водитель байка сломал руку, с травмой его доставили в больницу.

Ранее «Комсомолка» писала о ДТП, которое случилось в приморской столице в ночь на 9 сентября. На дороге столкнулись Toyota Rush и Toyota Passo.

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