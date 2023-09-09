Попытка повернуть налево во Владивостоке обернулась аварией

Кадры аварии появились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

В районе Первой Речки во Владивостоке в ночь на 9 сентября произошла авария. На дороге столкнулись Toyota Rush и Toyota Passo. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О ДТП рассказали в службе аварийных комиссаров «Автогарант». Произошло все на Океанском проспекте, 131. Водитель Toyota Rush остановился, чтобы повернуть налево, и в этот момент в него влетела машина Toyota Passo.

Судя по всему, никто из людей не пострадал, а вот машины получили серьезные повреждения.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о еще одном ДТП, которое произошло в столице Приморья. Мужчина за рулем Toyota Corolla Runx ехал со стороны Гоголя на Некрасовский путепровод, но внезапно автомобиль потерял управление. Сначала малолитражка врезалась в автобус, затем ее откинуло в леера, под удар попал и Lexus, после чего машина наконец остановилась.

Позже оказалось, что мужчина скончался.

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