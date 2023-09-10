Выборы губернатора Приморья-2023 Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

В Приморском крае уже второй день идут выборы губернатора, мероприятие продлится всего три дня и эксперты уже дали вою оценку этой практике. Политологи и общественные деятели уверены, что «длинное» голосование соответствует пожеланиям и интересам приморцев, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Политолог Павел Наливайко отмечает, что «длинное» голосование сможет оказать положительное влияние на явку – теперь каждый житель региона сможет отдать свой голос за понравившегося кандидата, вне зависимости от своего рабочего графика.

Эксперт считает, что для Приморья, как и для России в целом, многодневное голосование не является чем-то новым. Например, оно уже применялось в 2021 году на выборах депутатов Госдумы и зарекомендовало себя с положительной точки зрения.

«Что касается выборов губернатора в 2023 году, то Избирком Приморья подробно разъяснил, как будет организован выборный процесс, какие особенности есть при проведении голосования в течение трех дней».

Вскрытие сейф-пакетов с бюллетенями произойдет только после восьми часов вечера 10 сентября, когда голосование на выборах губернатора Приморья завершится и начнется подсчет голосов.

«Фактически у трехдневного голосования нет фундаментальных отличий от однодневного, кроме того, что оно более продолжительно по времени. В остальном технически это идентичный процесс. При должном подходе к безопасности и хранению бюллетеней, а именно это демонстрирует Крайизбирком, продолжительное голосование становится достаточно удобным и комфортным процессом для населения», – рассказал электоральный юрист Эдуард Черторинский.

Отметим, что известные общественные деятели Приморья в своих социальных сетях также положительно оценили решение о проведении голосования в течение трех дней, считая это очень удобным для избирателей.

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