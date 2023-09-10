В Приморском крае состоялась торжественная церемония посвящения школьников в кадеты

Ребята всегда готовы прийти на помощь. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

На Площади Победы села Хороль Приморского края состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты класса «Спасатель» средней школы № 3. Это уже четвертый набор в профильный пожарно-спасательный класс, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Под звуки гимна и игру духового оркестра 28 новоиспеченных кадетов привели к присяге, вручили удостоверения и береты. Им предстоит углубленно познакомиться со службой в МЧС России, изучить способы выживания, оказания первой помощи, обучиться навыкам работы с альпинистским снаряжением и спасательным оборудованием.

Помимо этого, в соответствии с приказом главы МЧС России за достигнутые высокие показатели в обучении, решительность характера, добросовестность и преданность спасательному делу наиболее отличившимся кадетам вручили ведомственные знаки отличия «Юный спасатель».

По окончании присяги курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии провели для кадетов занятия. Во время урока ребятам продемонстрировали боевую одежду пожарного, снаряжение, тем самым дав возможность почувствовать себя настоящими огнеборцами.

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