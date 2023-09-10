Паводковая обстановка в Приморье стабилизируется

Край восстанавливается после наводнения. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Приморский край постепенно восстанавливается после долгосрочных дождей, нахлынувших в августе. Паводковая ситуация стабилизируется, в настоящее время на территории семи муниципальных образования края в девяти селах остаются подтопленными 125 жилых домов и 469 придомовых территорий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МЧС Приморья.

Подтопленных участков дорог и отрезанных населенных пунктов нет. К тому же за сутки от воды освободились четыре населенных пункта и 12 придомовых территорий.

В пунктах временного размещения в Уссурийском, Артемовском и Дальнереченском городских округах размещены 118 человек, в том числе 26 детей. В течение суток просушено 25 домов в пяти муниципальных образованиях края, а также откачали воду из 12 подвалов.

Всего с начала работ просушен 1821 дом, откачана вода из 1549 подвалов. Оказана адресная помощь в 4382 случаях. Всего для ликвидации последствий ЧС сформировано 226 аварийно-восстановительных бригад, привлечены 708 человек и 151 единица техники, из них от МЧС России 182 человека и 38 единиц техники.

По прогнозам специалистов, на реках края наблюдается повсеместный спад уровня воды, а также освобождение пойм рек от подтоплений. На реке Большая Уссурка в Дальнереченске, на реке Уссури у Графского и Тарташевки еще сохраняются уровни категории опасного явления, но в ближайшие трое суток они покинут данные отметки. В ближайшие трое суток на реках края ожидается спад воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вера Щербина: «Самое главное – помочь субъектам малого бизнеса в Приморье»

В Приморье для пострадавшего от тайфуна малого бизнеса расширили меры поддержки (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.