Вера Щербина: «Самое главное – помочь субъектам малого бизнеса в Приморье»

От предпринимателей поступило 418 заявлений. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Обрушившийся в августе на Приморье тайфун KHANUN принес множество неприятностей. Многие дома ушли под воду, жителям пришлось поселиться в пунктах временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь. Убытки понес и региональный бизнес, для которого ввели отдельные льготы. О том, как местные власти помогают предпринимателям, рассказала председатель краевого правительство Вера Щербина. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Каков ущерб, нанесенный предпринимателям?

– Мы не можем точно сказать, какой именно ущерб нанесен субъектам малого предпринимательства, но мы уже получили 418 заявлений. Также к нам обратились 157 сельхопроизводителей, которые потеряли урожай. С последними мы работаем отдельно вместе с федеральными органами власти, и Министерство хозяйства РФ помогает финансово.

Что касается других субъектов малого бизнеса, создан специальный штаб по их поддержке, возглавляет его заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко. В штаб вошли все отраслевые министерства и ведомства, которые прямо или косвенно связаны с направлениями промышленной деятельности, а также сами предприниматели для получения оперативной обратной связи о необходимой помощи со стороны правительства.

Мы не ставит задачу собрать весь объем потерь субъектов малого бизнеса, так как они несут полную ответственность за свою деятельность, например, занимаются вопросами страховки. Но мы понимаем, что стихия нанесла серьезный удар, и предприниматели сами не справятся.

Сумма общего ущерба по краю от тайфуна оценивается уже в 10 миллиардов рублей. Активно трудятся комиссии, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Председатель краевого правительство Вера Щербина. Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

– Какие меры поддержки для сохранения местного бизнеса ввели в крае?

– Самое главное сейчас – обеспечить работой субъекты, которые сильно пострадали и не могут продолжать свою деятельность. Поэтому мы предложили временную занятость: предпринимателем выдается 31 721 рубль, эти деньги приравниваются к заработной плате за самостоятельное восстановление своих объектов, просушку, ремонт и уборку мусора. Действовать эта мера поддержки будет до тех пор, пока предприятие не заработает заново.

Мы также расширили льготы для малого бизнеса, теперь даем кредиты до трех миллионов рублей.

Также оперштаб во главе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко решил, что с 12 августа по 1 сентября от оплаты за электроэнергию освобождаются жители, в том числе и бизнесмены, которые пользуют тепловыми пушками для осушения своих помещений.

– Откуда выделяются деньги для оказания мер поддержки?

– Прямую помощь мы предлагаем из краевого бюджета. Там, где штат сотрудников до 5 человек – полагается помощь до 500 тысяч рублей, более 5 – до миллиона, самозанятым – до 500 тысяч, возмещение стоимости патента – 50 тысяч.

Отмечу, что субсидии выдаются безвозвратно в отличие от кредитов.

Помогают и муниципалитеты, доходная база которых составляет 30 миллиардов рублей. Так Уссурийск изыскал 20 миллионов в своем бюджете, чтобы помогать в нестандартных ситуациях.

– Кто принимает решение кому и какую сумму выдавать?

– Это решают органы самоуправления в зависимости от утраченного имущества и того, насколько пострадали помещения.

– Куда обращаться предпринимателям, чтобы получить меры поддержки?

– Комиссии по оценке ущерба выдают предпринимателям специальные памятки, где написано, куда можно обратиться и какие меры поддержки можно получить. Но если она до вас не дошла, надо обратиться в органы местного самоуправления, где вас проконсультируют. Мы работаем активно и в течение суток реагируем на обращения, поэтому на следующий день при наличии полного пакета документов деньги уже в муниципалитете. Также эта информация находится на сайте правительства Приморья.

– Разрабатываются дополнительные меры поддержки?

– О них мы будем говорить тогда, когда возникнут локальные вопросы. Сейчас у нас подход массовый, одинаковый ко всем муниципалитетам. Меры поддержки при нестандартных ситуациях оказываются со стороны администраций муниципалитетов.

– Каковы итоги работ?

– Главной темой прошлой недели был режим чрезвычайной ситуации. Несколько раз в день проходили штабы, которые собираются по мере необходимости. Перед нами ставят задачу – мы ее быстро выполняем.

Оперштабы в крае работают круглосуточно, чтобы помочь всем нуждающимся.

Напомним, что в крае также существует ряд мер поддержки для жителей, которые пострадали от паводков, потеряли имущество или дома. Подробнее об этих выплатах рассказывала министр социальной политики и труда Приморья Светлана Красицкая.

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